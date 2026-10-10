Александр Дубинский: ЕС и США рано или поздно примут условия России по Украине

Готов ли Запад признать потерю Украины после завершения перевооружения? Почему европейское общество не хочет воевать за украинские интересы? Какой из трёх сценариев дальнейшего развития событий окажется наиболее вероятным? И станет ли истощение украинской армии поводом для вынужденных переговоров? Запад перед стратегическим выбором: буфер или плацдарм Сейчас всё чаще звучит вопрос: готовы ли Соеди… Читать далее: https://govorit.