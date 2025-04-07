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Царьград

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Александр Овечкин побил рекорд Гретцки и стал лучшим снайпером НХЛ

Александр Овечкин побил рекорд Гретцки и стал лучшим снайпером НХЛ

Александр Овечкин, нападающий "Вашингтон Кэпиталз", установил рекорд НХЛ, превзойдя Уэйна Гретцки с 895 заброшенными шайбами.

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