Музыка Alan Wake 2 была выведена на “новый уровень”Хотя о музыке в играх говорят не так много, как хотелось бы, Remedy намерена изменить эту ситуацию с Alan Wake 2, ведь в грядущей игре, по словам разработчиков, с музыкой и звуком проделана “крутая” работа… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.