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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Дорогого, любимого, самого лучшего на свете для нас мужа и папу Кононова Фёдора

Дорогого, любимого, самого лучшего на свете для нас мужа и папу Кононова Фёдора, поздравляем с его 34-летием!!! Отвага, мужество, честь и забота о семье являются синонимами твоего имени.

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