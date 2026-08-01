Дорогого, любимого, самого лучшего на свете для нас мужа и папу Кононова Фёдора, поздравляем с его 34-летием!!! Отвага, мужество, честь и забота о семье являются синонимами твоего имени.
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Дорогого, любимого, самого лучшего на свете для нас мужа и папу Кононова Фёдора, поздравляем с его 34-летием!!! Отвага, мужество, честь и забота о семье являются синонимами твоего имени.
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