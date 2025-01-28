Иркутский суд объявил перерыв в рассмотрении иска ИЭСК к губернатору

Арбитражный суд Иркутской области объявил перерыв в деле иска Иркутской электросетевой компании к губернатору Игорю Кобзеву, касающегося назначения системообразующей территориальной сетевой организации, пишет ТАСС.
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