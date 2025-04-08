«Россия не враг». В Чехии политик разместил билборды своего рукопожатия с Путиным

Бывший депутат парламента Чехии Любомир Волный (Lubomír Volný) разместил в своем родном городе Острава несколько билбордов с фотографией, на которой он пожимает руку российскому президенту Владимиру Путину.
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