Полицейские Кировграда пресекли незаконную деятельность по сбыту наркотиков

МОтд МВД России «Кировградское» BrisperСледственным отделом МОтд МВД России «Кировградское» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в сбыте наркотиков и легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате преступной деятельности.
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