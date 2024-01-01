Чтобы обезопасить Белгород, мы должны вернуть Харьков

Кнедлики забегали. Это вам не царское золото воровать. Пора вразумить этих немецких прихвостней. А Прагу перепутать с Дрезденом.

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Афтырь, а "мы должны..." - это о ком???? Если ты должен - то иди....возьми Харьков. Таких хероев на диване - тысячи! А настоящие ГЕРОИ сейчас - в окопах, и это им решать - что и когда брать.