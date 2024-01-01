Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Чтобы обезопасить Белгород, мы должны вернуть Харьков

Чтобы обезопасить Белгород, мы должны вернуть Харьков

Возмущаться тому, как ведет себя хохол - бессмысленно. Маньяк-убийца может имитировать присутствие совести, но он ее не имеет.

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Комментарии
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А
Александр
Кнедлики забегали. Это вам не царское золото воровать. Пора вразумить этих немецких прихвостней. А Прагу перепутать с Дрезденом.
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6 час.
ВО
Виктор Окунев
Главное – безопасность России!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Афтырь, а &quot;мы должны...&quot;  - это о ком???? Если ты должен - то иди....возьми Харьков. Таких хероев на диване - тысячи! А настоящие ГЕРОИ сейчас - в окопах, и это им решать - что и когда брать.
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5 час.

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