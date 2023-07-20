Газета Труд

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Денег нет, но вы лечитесь

Денег нет, но вы лечитесь

Всероссийская организация предпринимателей «Деловая Россия» озаботилась «разработкой форматов частного софинансирования медицины».

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Комментарии
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Ингерман Ланская
высокопрофессиональная журналистика &quot;Труда&quot; сдохла, остался камунодно-либероидный трёп и базар
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17 час.
TB
Tatiana Boukina
Базар и трёп – возможно. Опровергните, если можете. И внесите конструктивные предложения, тогда ваши слова будут иметь какую-то ценность. Я десять лет отработала в районной поликлинике, и не в самой плохой. Шесть лет уже на пенсии, но связи с коллегами поддерживаю. И всё это время вижу, как уровень врачебной помощи снижается, старые врачи ушли, а те, что приходят сейчас, во-первых, не имеют того рвения и энтузиазма, а во-вторых, очень ограничены в возможностях. На мой взгляд, статья правдивая.
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14 час.

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