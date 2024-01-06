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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Свободный агент, получается». Дуб об уходе из «Амкала»

«Свободный агент, получается. Готов к новым вызовам. Дальше-больше», – написал экс-форвард «Амкала». У форварда закончился контракт с клубом.

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