Фото, где ЦАХАЛ растоптал флаг Сауд.Аравии. Они понимают, что наделали? И что там написано?

Сперва небольшое пояснение. Израиль десятилетиями добивался нормализации отношений с Саудовской Аравии.
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