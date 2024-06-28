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Фото, где ЦАХАЛ растоптал флаг Сауд.Аравии. Они понимают, что наделали? И что там написано?

Фото, где ЦАХАЛ растоптал флаг Сауд.Аравии. Они понимают, что наделали? И что там написано?

Сперва небольшое пояснение. Израиль десятилетиями добивался нормализации отношений с Саудовской Аравии.

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