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Депутат Чепа: расширение зоны ударов западными ракетами приведет к потерям ВСУ

Депутат Чепа: расширение зоны ударов западными ракетами приведет к потерям ВСУ

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут большие потери, если они захотят атаковать новые российские регионы западными ракетами.

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