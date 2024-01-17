Лавров примет участие в дебатах Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку

Глава МИД России Сергей Лавров будет участвовать в дебатах Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку с 22 по 24 января, его участие позволит довести до мирового сообщества позицию Российской Федерации по политико-дипломатическому урегулированию конфликта.