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Гасперини о 6:2 с «Удинезе»: «У «Аталанты» кадровых потерь было даже больше. Все в равных условиях»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча Серии А с «Удинезе» (6:2). «Это была неделя, полная неопределенностей (в четверг был отменен матч «Аталанты» с «Торино» – прим.

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