Психолог заявил, что семейным парам обязательно нужно отмечать день всех влюбленных

Семейные пары, особенно те, кто находится в долгосрочных отношениях, часто игнорируют День всех влюбленных, считая, что этот праздник предназначен только для молодежи, и что «мы уже N лет вместе, зачем нам это».
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