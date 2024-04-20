Рогов: Удар по Запорожью пришелся на объект, используемый ВСУ

Удар по городу Запорожье пришелся на объект, который используют Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.