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Живая Кубань

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У кубанцев в тренде кроссоверы. Какие внедорожники пользуются наибольшим спросом у водителей на юге страны

У кубанцев в тренде кроссоверы. Какие внедорожники пользуются наибольшим спросом у водителей на юге страны

У кубанцев в тренде кроссоверы. Какие внедорожники пользуются наибольшим спросом у водителей на юге страныВ июле 2026 года жители Краснодарского края стали на 15,5% активнее интересоваться подержанными кроссоверами и внедорожниками по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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