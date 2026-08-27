У кубанцев в тренде кроссоверы. Какие внедорожники пользуются наибольшим спросом у водителей на юге страны

У кубанцев в тренде кроссоверы. Какие внедорожники пользуются наибольшим спросом у водителей на юге страныВ июле 2026 года жители Краснодарского края стали на 15,5% активнее интересоваться подержанными кроссоверами и внедорожниками по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
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