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Мировое обозрение

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Tesla будет ежегодно тратить на развитие по $8 млрд и даже больше

Tesla будет ежегодно тратить на развитие по $8 млрд и даже больше

Компания Tesla в годовом отчёте по форме 10-K подвела итоги минувшего года и сформировала ряд среднесрочных прогнозов, с которыми имеет смысл ознакомиться ради наличия представления о её ближайших планах по развитию.

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