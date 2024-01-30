Tesla будет ежегодно тратить на развитие по $8 млрд и даже больше

Компания Tesla в годовом отчёте по форме 10-K подвела итоги минувшего года и сформировала ряд среднесрочных прогнозов, с которыми имеет смысл ознакомиться ради наличия представления о её ближайших планах по развитию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии