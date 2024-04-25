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Легендарный подвал пленения Паулюса в ЦУМе Волгограда закрыли

Легендарный подвал пленения Паулюса в ЦУМе Волгограда закрыли

Знаменитое здание центрального универмага подвергнется масштабной реконструкции.фото: Иван Илюхин/ГлагоL--> Исторический подвал в центральном универмаге Волгограда, где 31 января 1943 года во время Сталинградской битвы был пленен фельдмаршал 6-й армии Вермахта Фридрих Паулюс, закрывается.

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