Специалист Селиверстов дал советы, как обезопасить смартфон от возгорания

Глава отдела исследований в области ИИ дирекции разработки и развития цифровой платформы Университета 2035 Ярослав Селиверстов в беседе с RT дал несколько советов, как обезопасить свой смартфон от возгорания.
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