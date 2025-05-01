ВВС и спасатели Боливии ищут пропавший в Амазонии самолет

Легкий самолет, на борту которого находились пять человек, в том числе ребенок, пропал в боливийской Амазонии, правительство отдало приказ о проведении поисково-спасательной операции, заявил президент Боливии Луис Арсе.
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