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Газета.ру

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ВВС и спасатели Боливии ищут пропавший в Амазонии самолет

ВВС и спасатели Боливии ищут пропавший в Амазонии самолет

Легкий самолет, на борту которого находились пять человек, в том числе ребенок, пропал в боливийской Амазонии, правительство отдало приказ о проведении поисково-спасательной операции, заявил президент Боливии Луис Арсе.

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