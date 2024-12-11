Магистральное управление: Путин назвал удорожание ВСМ Москва — Петербург неизбежным

Удорожание проекта первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург неизбежно не только из-за инфляции, но и в связи с ключевой ставкой и повышением стоимости кредитов в коммерческих банках.
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