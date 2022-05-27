Актёру Вячеславу Шалевичу исполнилось 88

Артист получил Госпремию за роль Мурова в спектакле «Без вины виноватые», однако в закулисье его сравнивали с Казановой: Вячеслав Шалевич женился четыре раза, и браков могло быть больше, если бы Валентина Титова не ушла от актера к Владимиру Басову…Вячеслав Шалевич Мама Вячеслава Шалевича сбежала от мужа-офицера НКВД, когда была на восьмом месяце беременности, и воспитывала будущего актера вместе с сестрой: сердце Елены Ивановны разбилось, когда она узнала о том, что Анатолий женился на ней из мести бывшей избраннице.