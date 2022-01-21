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Депутат Рады Кива: президент Зеленский убежит с Украины сразу после начала войны с Россией

Депутат Рады Кива: президент Зеленский убежит с Украины сразу после начала войны с Россией

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поспешит покинуть территорию страны в случае начала боевых действий с Россией, написал в Telegram депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива.

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