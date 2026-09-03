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Царьград

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Анатолий Чубайс создал центр в Израиле с учредителями из России

Анатолий Чубайс создал центр в Израиле с учредителями из России

Анатолий Чубайс учредил Центр российских исследований в Израиле, где среди сооснователей — бывшие руководители «Роснано» и израильские политики.

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