Путин высказался о роли Джонсона в срыве мирных переговоров по Украине

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что не знает, как и зачем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров с Москвой.
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