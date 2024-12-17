«Вести объясняют»: самые выгодные новогодние предложения в Крыму

Зимний бал, ледовые путешествия и так называемый виноградный экспресс. А еще масштабная программа «Новый год в Крыму как дома», во время которой, жители и гости полуострова могут посетить бесплатные экскурсии сразу в 11-ти городах полуострова.
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