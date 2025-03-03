Уничтожение танка Leopard на Украине: успех группы "Центр" в СВО

На красноармейском направлении в ходе специальной военной операции был уничтожен танк Leopard. Группировка "Центр" применила ударные дроны, которые вызвали детонацию боекомплекта, что привело к полному уничтожению техники.
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