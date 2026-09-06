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Тренер «Родины» Диас про 0:2 с «Махачкалой»: «Единственное действующее лицо – судья, показавший красную. Вернул должок, наверное. Про игру говорить нечего»

Главный тренер «Родины»  Хуан Диас Кинта раскритиковал работу судей в матче против « Динамо » Махачкала.

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