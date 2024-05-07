Пожар произошел в усадебном комплексе Баташевых в Рязанской области

В Рязанской области произошел пожар на территории усадебного комплекса Баташевых.Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС, по предварительной информации, огонь охватил площадь в 5 тысяч квадратных метров.
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