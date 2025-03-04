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salekhard.online

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В арт-резиденции «Полярис» заработала фотовыставка «Чистая тундра» о ямальских экологических экспедициях

В арт-резиденции «Полярис» заработала фотовыставка «Чистая тундра» о ямальских экологических экспедициях

До 9 марта можно посетить экспозицию, на которой представлены снимки фотографа-путешественника Александра Мазурова.

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