Третий ребенок упал со второго этажа в Бийске за месяц

Девочка, которая получила травмы сегодня, 30 июля, находится в тяжелом состоянии В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка, сообщает региональный СК.
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