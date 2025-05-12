В конце мая мощная магнитная буря накроет Новосибирскую область

Эксперты прогнозируют, что наиболее сложная геомагнитная обстановка будет 28 и 29 мая.Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ предупреждают метеочувствительных людей о возможных неприятностях: в конце мая на территории Новосибирской области ожидается сильный магнитный шторм.