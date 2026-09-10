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Московское «Динамо» анонсировало трансфер Казимира роликом с Бубновым и Мостовым

Московское «Динамо» анонсировало трансфер Казимира роликом с Бубновым и Мостовым

Александр Бубнов и Александр Мостовой снялись в промо-ролике московского «Динамо» перед объявлениемАлександр Бубнов и Александр Мостовой снялись в промо-ролике московского «Динамо» перед объявлением перехода вингера «Осера» и сборной Гаити Жозуэ Казимира.

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