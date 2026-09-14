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Агропром: инвестиции в животноводство на Дальнем Востоке

Агропром: инвестиции в животноводство на Дальнем Востоке

Компания «Эконива», крупнейший производитель молока, вложит 2,5 млрд рублей в животноводческий комплекс на 6000 голов крупного рогатого скота (две фермы по 3000 голов) в Хабаровском крае.

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