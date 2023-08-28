Не дай бог признаться, что ты мало зарабатываешь, сразу начинается: "Я же смог, ты просто не хочешь"

Андрей ПандовРихтер

Тем, кто говорит: как тебе не стыдно мало зарабатывать - я отвечаю: как тебе не стыдно участвовать в рыночной экономике, когда людям платят не за полезность их труда, а за способность его приносить прибыль хозяину фирмы. Рыночная экономика - позор человечества, она превращает людей из покорителей космоса в свиней у корыта.