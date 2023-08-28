Не дай бог признаться, что ты мало зарабатываешь, сразу начинается: "Я же смог, ты просто не хочешь"
Здравствуйте, Морена! Сейчас вновь пошла волна осуждения тех, кто мало зарабатывает (темы про 35 тысяч).
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Тем, кто говорит: как тебе не стыдно мало зарабатывать - я отвечаю: как тебе не стыдно участвовать в рыночной экономике, когда людям платят не за полезность их труда, а за способность его приносить прибыль хозяину фирмы. Рыночная экономика - позор человечества, она превращает людей из покорителей космоса в свиней у корыта.
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