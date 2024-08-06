Төньяк Кавказ мөселманнары Координация советы рәисе Исмәгыйль Бердиев вафат

Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, мөфти шәех Равил Гайнетдин Төньяк Кавказ мөселманнары Координация советы рәисе Исмәгыйль Бердиев вафаты сәбәпле Диния идарәсе һәм үз исеменнән кайгынамә белән мөрәҗәгать итте.
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