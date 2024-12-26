Иностранный специалист здорового человека.

Франческо — Итальянский доброволец в составе ВС РФ, воевавший в 14-ом и воюющий ныне. Спустя 9 лет получил честнозаработанный паспорт и гражданство РФ!Я ждал 9 лет и две войны! Кто получает гражданство России, это не просто! Вы должны знать, русский язык, русскую историю, российские традиции.
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