Уроженец Новосибирска получил срок за отказ воевать против русских на стороне ВСУ

Уроженец Новосибирска получил полгода колонии за отказ брать в руки оружие и воевать против русских.К шести месяцам заключения приговорили 45-летнего уроженца Новосибирска, который сейчас проживает в Волынской области на Украине.
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