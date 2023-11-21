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Уроженец Новосибирска получил срок за отказ воевать против русских на стороне ВСУ

Уроженец Новосибирска получил срок за отказ воевать против русских на стороне ВСУ

Уроженец Новосибирска получил полгода колонии за отказ брать в руки оружие и воевать против русских.К шести месяцам заключения приговорили 45-летнего уроженца Новосибирска, который сейчас проживает в Волынской области на Украине.

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