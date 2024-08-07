Гольфистка Наталия Гусева поднялась на 96 место в женском мировом рейтинге

Профессиональная гольфистка Наталия Гусева поднялась на 96-ю позицию в рейтинге Rolex Women's World Golf Rankings, став первой россиянкой в Топ-100 мирового рейтинга, сообщается на сайте Федерации гольфа Московской области.
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