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Царьград

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Минздрав Подмосковья: 3 тыс. жителей вылечились от гепатита С

Минздрав Подмосковья: 3 тыс. жителей вылечились от гепатита С

С начала года около 3 тыс. жителей Подмосковья прошли бесплатное лечение от гепатита С. Современная терапия показала эффективность в 95% случаев.

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