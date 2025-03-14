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ЭСК подтвердила правильность удаления Вендела в матче с «Факелом»: «Продемонстрировал оскорбительный и нецензурный жест в адрес трибуны»

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0).

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