Путин поприветствовал участников молодежного форума «Муус устар»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам фестиваля «Муус устар» в Якутии. Глава государства отметил, что молодежный фестиваль по праву считается одним из ожидаемых событий культурной жизни не только Якутии, но и на всем Дальнем Востоке.
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