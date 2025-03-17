Путин поприветствовал участников молодежного форума «Муус устар»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам фестиваля «Муус устар» в Якутии. Глава государства отметил, что молодежный фестиваль по праву считается одним из ожидаемых событий культурной жизни не только Якутии, но и на всем Дальнем Востоке.