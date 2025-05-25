В Госдуме предупредили россиян о схеме мошенничества с медицинскими картами

Злоумышленники совершают телефонный звонок и представляются сотрудниками поликлиник, после чего сообщают о необходимости замены бумажной медицинской карты, для которой жертве нужно сказать код из СМС-сообщения и номер СНИЛС.
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