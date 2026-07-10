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Украина готовит заказные убийства москвичей дронами – первая попытка сорвалась

Украина готовит заказные убийства москвичей дронами – первая попытка сорвалась

Иллюстрация: Блокнот Украинские спецслужбы по-прежнему довольно вольготно чувствуют себя в Москве, забрасывают к нам свою агентуру (которую регулярно ловят наши силовики, но эти агенты «одноразовые», их не жалко).

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Комментарии
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Александр Денисов
Любой хохол потенциальный предатель...
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4 н.
Ксения Фотина
&quot;... которые приедут обучать...&quot; ???!!! Значит инструкторы -ХОХЛЫ, которые приедут обучать наших предателей ???!!! И что?!.. Которые так же свободно могут пройти таможню в нашем аэропорту?! Оригинально... И что тут говорить далее?!
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4 н.