Украина готовит заказные убийства москвичей дронами – первая попытка сорвалась

Ксения Фотина

"... которые приедут обучать..." ???!!! Значит инструкторы -ХОХЛЫ, которые приедут обучать наших предателей ???!!! И что?!.. Которые так же свободно могут пройти таможню в нашем аэропорту?! Оригинально... И что тут говорить далее?!