В России назвали три направления удара для изоляции Украины

Для лишения Вооруженных сил Украины (ВСУ) снабжения надо ударить по трем направлениям. Таким мнением поделился военный эксперт, директор музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов.
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