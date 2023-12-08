Эксперт по выживанию напомнил о новейших разработках для зимней экипировки

Некоторые современные разработки помогут не мерзнуть даже во время долгой зимней прогулки. К примеру, при продолжительном пребывании на морозе можно использовать специальные грелки, сообщил эксперт по выживанию Эдуард Халилов.
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