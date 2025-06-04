Адреса бомбоубежищ по всей России появятся на «Госуслугах»

Гражданам РФ предоставят доступ к адресам бомбоубежищ по всей стране на портале «Госуслуги». Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на замглавы департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова.
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