Скончался актер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена

Ему было 65 лет Актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в ленте Джоэла Шумахера «Бэтмен навсегда», умер в возрасте 65 лет от пневмонии, сообщает 2 апреля New York Times со ссылкой на дочь звезды Голливуда.