Скончался актер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена

Ему было 65 лет Актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в ленте Джоэла Шумахера «Бэтмен навсегда», умер в возрасте 65 лет от пневмонии, сообщает 2 апреля New York Times со ссылкой на дочь звезды Голливуда.
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