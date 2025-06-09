Сводка на утро 9 июня! Граница в огне: волна беспилотников и удары «Гераней, колонна под Теткино - вдребезги!

Атаки БПЛА и обстановка в российском тылу: Минувшей ночью силы ПВО России уничтожили 49 украинских беспилотников самолётного типа над территориями Курской, Нижегородской, Воронежской, Орловской, Брянской, Белгородской областей, а также над Чувашией.
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